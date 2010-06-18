Україна визнала $134 мільйони боргу перед Білоруссю

Надзвичайний та Повноважний Посол України в Білорусі Роман БЕЗСМЕРТНИЙ заявляє, що Україна визнала 134 млн. дол. боргу перед Білоруссю.

Про це Р.БЕЗСМЕРТНИЙ заявив в інтерв’ю газеті "Лівий берег" (№ 103 від 18-24 червня 2010 року).

"Сума боргу зафіксована в міждержавних переговорах і визнана українською стороною. Тепер треба шукати механізм вирішення цього питання. На сьогодні ця сума становить 134 млн. дол. Дискусія велася складна, називали різні цифри – від 300 до 50 млн., але названа мною цифра кілька разів фіксувалася в документах. Очевидно, нам доведеться розв’язувати цю ситуацію", - сказав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

Дипломат підкреслив, що білоруська сторона пов`язує боргові зобов’язання України з демаркацією українсько-білоруського кордону. "У цьому і полягає проблема - зв’язані два питання, які в принципі не можуть бути пов’язані. Бо одне з них вирішується розчерком пера і спільною роботою, а друге зав’язане на парламент, на уряд. На бюджет держави", - пояснив він.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ повідомив, що Білорусь також порушила питання, пов’язані з майном на території Криму та Чернігівської області. Водночас, за його словами, статус об’єктів, на які претендує Білорусь, на сьогодні безгосподарний. "Йдеться не тільки про санаторії, а й про акваторію, водозбірну станцію і деякі інші – це декілька споруд. Життя йде, деформуються гирла рік, що позначається на питаннях майна між двома країнами", - зазначив посол.

Як повідомляв УНІАН, Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО 17 травня 2010 року підписав закон "Про ратифікацію Договору між Республікою Білорусь і Україною про державний кордон". Цей договір було підписано в Києві 12 травня 1997 року. Договір про держкордон набуде чинності з моменту обміну ратифікаційними грамотами.

Довідка УНІАН. Білорусь пов`язувала ратифікацію Договору про державний кордон, підписаного в 1997 році, з врегулюванням фінансових зобов`язань України перед Білоруссю, що сформувалися після 1991 року в результаті відмови у взаємних розрахунках від радянського рубля.

Україна і Білорусь в 2003 році підписали двосторонній протокол, відповідно до якого було визначено обсяг фінансових зобов`язань України на рівні 134 млн. дол.

Українська сторона в листопаді 2003 року пропонувала Білорусі на 80% погасити заборгованість шляхом облаштування кордонів і будівництва прикордонних переходів.

Восени 2009 року міністри закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО і Білорусі Сергій МАРТИНОВ досягли домовленості, що дозволила активізувати процес ратифікації договору про держкордон і довести його до логічного завершення.