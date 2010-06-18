Міліція обіцяє розібратися з пастором Черновецького за три місяці
11:34, 18 червня 2010Політика
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Слідство триває
У Міністерстві внутрішніх справ України обіцяють завершити в найближчі 3 місяці слідство у кримінальній справі стосовно пастора Посольства Божого Сандея АДЕЛАДЖІ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні в інтерв`ю журналістам у Києві заступник міністра внутрішніх справ України Василь ФАРИННИК.
"Слідство у цій справі триває і буде в найближчі 3 місяці завершено", - сказав В.ФАРИННИК.
Як повідомлялося, громадянин Нігерії С.АДЕЛАДЖА, який офіційно проживає в Україні, звинувачується в організації заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства, здійсненого в особливо великих розмірах.
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