Міліція обіцяє розібратися з пастором Черновецького за три місяці

У Міністерстві внутрішніх справ України обіцяють завершити в найближчі 3 місяці слідство у кримінальній справі стосовно пастора Посольства Божого Сандея АДЕЛАДЖІ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні в інтерв`ю журналістам у Києві заступник міністра внутрішніх справ України Василь ФАРИННИК.

"Слідство у цій справі триває і буде в найближчі 3 місяці завершено", - сказав В.ФАРИННИК.

Як повідомлялося, громадянин Нігерії С.АДЕЛАДЖА, який офіційно проживає в Україні, звинувачується в організації заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства, здійсненого в особливо великих розмірах.