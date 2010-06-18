Янукович «у будь-який час» готовий позбавити нардепів недоторканності
13:07, 18 червня 2010Політика
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Президент просить коаліцію поспішити
|Олександр Лавринович
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ сьогодні на прес-конференції у Києві.
Міністр повідомив, що недавно Президент звернувся до парламентської коаліції з проханням вивчити можливість найближчим часом розглянути та ухвалити проект стосовно суттєвого обмеження депутатського імунітету.
“На сьогоднішній день відповідь на це запитання може дати парламентська коаліція, Президент України готовий поставити підпис під цими змінами в будь-який час”, - наголосив О.ЛАВРИНОВИЧ.
Міністр також висловив думку, що на сьогодні кількість пільг для народних депутатів є неадекватною існуючим реаліям.
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