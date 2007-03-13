ТОП-10 послів України за кордоном

Посол України при Європейському Союзі Роман Шпек посів перше місце, набравши 114 балів. Експерти констатували , що : «Шпек самим фактом свого довготривалого існування на посаді голови Представництва є одним з небагатьох індикаторів незмінності політики європейської інтеграції, незалежно від зміни політичної кон’юнктури в Україні». Другим з результатом 97 балів став посол України у Франції Юрій Сергєєв. Третій - посол України у Сполучених Штатах Олег Шамшур /94 бали/. Далі місця розподілилися так:

Посол України в Польщі Олександр Моцик - 88 балів

Посол України в Німеччині Ігор Долгов - 73 бали

Посол України в Російській Федерації Олег Дьомін - 66 балів

Посол України в Литві Борис Клімчук - 58 балів

Посол України в Молдові Петро Чалий - 55 балів

Посол України у Великій Британії Ігор Харченко -51 бал

Посол України в Угорщині Дмитро Ткач - 46 балів

Головна мета, яку переслідував «Главред», – продемонструвати нашим дипломатам за кордоном, що за їхньою роботою уважно стежать не лише люди з будівлі МЗС на Михайлівській площі, а й незалежні експерти, журналісти-міжнародники, народні депутати та «профільні» радники перших осіб держави. Хоча, звісно, для деяких експертів це завдання виявилось більш складним, аніж попереднє (№2 журналу «Главред»): визначити десятку найактивніших зарубіжних послів в Україні. З огляду на це, ми запропонували оцінити посла за десятибальною шкалою та за кількома критеріями – публічна активність посла в країні перебування, організація візитів перших осіб держави, участь у міжнародних заходах. Проте більшість опитаних фахівців-міжнародників орієнтувалася саме на спроможність глави тієї чи іншої дипломатичної місії організовувати візити провідних політичних персон. Опитування експертів, проведене «Главредом», засвідчило інше: необов’язково пройти всі кола дипломатичних рангів, щоб твою посольську роботу визнали найбільш помітною. Дарма, що для класичного дипломата, який пройшов шлях від аташе до надзвичайного і повноважного, представляти Україну за кордоном на посаді голови місії – справа почесна, а для колишніх високопосадовців доволі часто – почесне заслання.

Більше у свіжому номері журналу «Главред».