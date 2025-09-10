Триває операція, пов'язана з багаторазовим порушенням польського повітряного кордону, сказав Туск.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив, що військові вночі збивали об'єкти, які порушили повітряний простір країни.

При цьому він не став вказувати, що польський повітряний простір перетинали саме російські безпілотники.

"Триває операція, пов'язана з багаторазовим порушенням польського повітряного кордону. Проти об'єктів армія застосувала зброю", - деталізував Туск у мережі X.

Він додав, що президент країни Кароль Навроцький у курсі того, що відбувається.

Примітно, що українські моніторингові канали повідомляли, що на територію Польщі залетіли кілька російських дронів.

У зв'язку із ситуацією Польща закрила аеропорт Жешува, а також аеропорт Любліна і обидва аеропорти Варшави.

В офіційному повідомленні для авіаторів NOTAM ідеться про те, що аеропорти закриті "внаслідок незапланованої військової діяльності в рамках забезпечення безпеки держави".

Польща та атаки щодо України

Раніше повідомлялося, що Польща привела ППО та авіацію в стан найвищої готовності.

"У нашому повітряному просторі діють польські та союзні повітряні судна, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання досягли стану найвищої готовності", - йшлося в повідомленні Збройних сил Польщі.

Примітно, що ні Збройні сили, ні Туск не сказали, що це були російські дрони.

Нагадаємо, що це вже не вперше, коли Польща піднімає в небо свою військову авіацію через російські атаки по Україні.

