Конгресмен-республіканець, член комітету Палати представників США зі збройних сил Джо Вілсон заявив, що російська атака дронів на Польщу - це привід для адміністрації Дональда Трампа негайно запровадити жорсткі санкції проти Кремля та посилити військову підтримку України.
У соцмережі X Вілсон назвав інцидент "безпосередньою атакою на союзника по НАТО".
"Росія атакує союзника по НАТО Польщу іранськими дронами менш ніж через тиждень після того, як президент Трамп прийняв президента (Польщі Кароля - УНІАН) Навроцького в Білому домі. Це акт війни, і ми вдячні союзникам по НАТО за їх швидку реакцію на триваючу неспровоковану агресію військового злочинця Путіна проти вільних і працьовитих народів", – написав він.
Вілсон закликав адміністрацію Трампа ухвалити санкції, здатні паралізувати російську військову машину, а також передати Україні сучасне озброєння для ударів по території РФ.
"Путін більше не задовольняється лише поразкою в Україні, бомбардуючи матерів і немовлят, тепер він безпосередньо випробовує нашу рішучість на території НАТО. Путін заявив, що 'Росія не знає кордонів'. Вільні та процвітаючі нації навчать Росію, що таке кордони", – наголосив конгресмен.
Атака на Польщу - що відомо
Як повідомляв УНІАН, в ніч на 10 вересня Польща привела ППО та авіацію в стан найвищої готовності на тлі масованої російської атаки на Україну. Частина ударних дронів перетнула кордон. Поляки зреагували.
Згодом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив, що військові вночі збивали об'єкти, які порушили повітряний простір країни. При цьому він не став вказувати, що польський повітряний простір перетинали саме російські безпілотники.