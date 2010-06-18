Черномирдін назвав важливе досягнення влади Януковича

Радник Президента Російської Федерації, колишній посол РФ в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН вважає важливим здобутком нової української влади відсутність у середні неї протиріч.

Про це В.ЧЕРНОМИРДІН сказав під час прес-конференції у Чернігові.

На його думку, нинішня влада займається роботою, і важливим її здобутком є відсутність протиріч. "Дискусії відволікають від справи, висловлюються образливі слова. Це заважає справі", - сказав В.ЧЕРНОМИРДІН.

Він висловив думку, що тільки недалекоглядні політики можуть політизувати проблемні питання, вирішення яких перебуває в інших площинах. Зокрема, В.ЧЕРНОМИРДІН зауважив, що газове питання має розглядатися виключно в економічному ракурсі.

Він вважає, що на сьогодні у взаєминах України та Росії важливими питаннями серед інших мають стати встановлення морського кордону, а також будівництво мосту, що з`єднає Україну з Росією через Азовське море.