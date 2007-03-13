Рудьковський виявився людиною без паспорта

Міністр транспорту соціаліст Микола Рудьковський виявився не тільки людиною без диплома, але ще й без паспорта. Це стверджує “Україна Молода” у публікації “ПроФФесор-2. Як міністр Микола Рудьковський свою біографію править”.

Диплом Чернігівського педагогічного інституту, стверджує автор статті, Рудьковський отримав з явними фальсифікаціями. “У вересні 1985 року Рудьковського зараховано на перший курс. Провчившись сім місяців, він бере академвідпустку, а в квітні 1986 року його відраховують з інституту в зв`язку з призовом на військову службу. Перебуваючи у війську на строковій службі, у липні 1987 року Рудьковський чомусь «зараховується» студентом цього ж інституту, а по закінченні служби в червні 1988-го знову «відраховується» за власним бажанням. Не будучи студентом, у березні 1990 року Рудьковський бере якусь академвідпустку, а в січні 1991-го його вкотре відраховують з інституту. З цього періоду, як зазначалося в наступних автобіографіях, Микола Рудьковський остаточно виїжджає до Москви, а потім — до Австрії для «здобуття економічної освіти».

Але згодом, у “березні 1996 року його поновлюють на навчання в педінституті. І раптом через два місяці, у травні, видають... диплом учителя історії й суспільствознавства. З огляду на те, що загалом, із 1985 року, Рудьковський провчився в цьому інституті лише неповних два роки, диплом про вищу освіту йому видали за явно фальсифікованими даними”.

“Влаштовуючись на роботу в «Укргазпром» у 1997 році, - пише далі “Україна молода”, - Рудьковський, подав до відділу кадрів особовий листок і копію диплома про закінчення Російської економічної академії ім. Плеханова, де він нібито навчався в 1988—1993 роках, а також Чернігівського педінституту, в якому він навчався вже нібито впродовж 1993—1996 років, а не 11 років, як ми дослідили”.

Стосовно диплому “плеханівки” кореспондент видання звернувся у відділ кадрів ректорату академії. Там відповіли, що “Микола Рудьковський у списках студентів, які закінчили академію в 1993 році, не значиться”. Це по-перше. А по-друге: “досліджуючи відповідність надісланої мною ксерокопії диплома Миколи тим зразкам, які видавали в 1993 році, російська сторона з`ясувала: 1) диплом із такою серією і номером не видавали взагалі; 2) нагрудний знак не видається навчальним закладом із 1990 року, тому позначки про це не повинно бути; 3) неправильно вказано назву ВНЗ; 4) підпис ректора не схожий на підпис ректора і проректорів того часу. А ще зазначалося — 5) заочну форму навчання ліквідовано в РЕА... десять років тому”.

Одного разу правоохоронці вже цікавилися інститутськими документами Рудьковського у зв’язку із розслідуванням прокуратурою Чернігівської області факту внесення до його паспорту фіктивних записів про прописку з 1991 по 1995 рік у селах Бобровицького району. Ця справа закінчилася тим, що в липні 1998 року Чернігівський обласний суд визнав чинного міністра транспорту не громадянином України, його паспорт — недійсним, а вибори по Козелецькому округу (у якому обирався Рудьковський) — такими, що не відбулися.