Жванія просить облишити теорію змов, він нардепів не купує

Народний депутат від НУ-НС, член коаліції Давид ЖВАНЯ спростовує усі заяви, що він причетний до перекуповування депутатів від опозиції з метою їхнього входження до коаліції.

Про це йдеться у заяві прес-служби Д.ЖВАНІЇ на відповідні звинувачення лідера “Народної самооборони” Юрія ЛУЦЕНКА, текст якої є у розпорядженні УНІАН.

«Якщо багаторічний соратник йде, значить, потрібно робити висновки про себе і свою поведінку, а не влаштовувати публічну істерику з елементами «самобичування» та теорії змов. Хто не має сміливості визнати свої помилки – той не буде розвиватися як політик і як людина», - підкреслили у прес-службі.

При цьому у заяві наголошується, що навряд чи виборці Ю.ЛУЦЕНКА давали йому мандат на злиття із Блоком Юлії Тимошенко, бо інакше вони б просто голосували за БЮТ. «Для кожного є вибір: або залишатися п’ятим колесом до опозиційного возу, який нікуди не їде, адже кожен «керманич» тягне у свій бік, або робити сміливий, хоч і важкий крок вперед та починати нарешті працювати на реформи, на об’єднання країни», – йдеться у заяві.

У прес-службі Д.ЖВАНІЇ наголосили, що якщо Ю. ЛУЦЕНКО буде і надалі безпідставно звинувачувати “всіх і вся у смертних гріхах, йому рано чи пізно доведеться відповідати за свої слова в суді та публічно вибачатися за брехню».

Як повідомляв УНІАН, в інтерв’ю газеті “Коммерсант” лідер “Народної самооборони” Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що депутатам від опозиції за входження до коаліції пропонують гроші. “...Тупо пропонують узяти півтора мільйони доларів, поки дають, і ще 25 тисяч доларів одержувати щомісячно. Вершина цинізму у тому, що ці торги ведуться у кабінеті голови Апарату Верховної ради, у присутності глави нібито опозиційної фракції НУ-НС, бізнес-партнер якої Давид ЖВАНІЯ, купує людей, пропонуючи одразу відкрити чемодан. Ці чемодани вишикувані прямо під стінкою», - стверджує Ю.ЛУЦЕНКО.