Блок Тимошенко пояснює як діє механізм судових зволікань

Представник Блоку Юлії Тимошенко Володимир ПИЛИПЕНКО вважає, що Блок Леоніда Чернівецького подав апеляційну скаргу на ухвалу Печерського районного суду Києва у справі щодо закону про імперативний мандат місцевих депутатів з порушенням процесуальних норм та для затягування розгляду справи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам, коментуючи повідомлення судді Печерського суду Володимира КАРАБАНЯ про скасування сьогоднішнього розгляду справи за позовом депутата Київради від Блоку Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО Віктора ГРИНЮКА.

“Апеляцію подавав Блок Леоніда Черновецького. Але суддя, який справу офіційно передавав в апеляційний суд, він навіть не знає, хто подав апеляцію. Видно, що він передавав її не за апеляційною скаргою, а за чиїмось усним чи письмовим повідомленням”, - зазначив представник БЮТ.

Виходячи з того, що розгляду справи немає в розкладі засідань суду, В.ПИЛИПЕНКО припустив, що матеріали справи були передані в апеляційний суд ще вчора, що суперечить законодавству.

“В процесуальному законодавстві передбачається, що справа передається в апеляцію, коли пройшов строк на закінчення подачі апеляційних скарг від всіх учасників процесу. Оскільки такий строк ще не пройшов - він тільки сьогодні має пройти - то справа, яка передана вчора, була передана з порушенням цього строку, встановленого процесуальним законодавством. Таким чином, судді свідомо йдуть на порушення цього закону, вчиняючи інші неправосудні дії. Тобто зараз вона буде гуляти кур’єрами в апеляцію, з апеляції, а тим часом надалі буде існувати заборона Центральній виборчій комісії вчиняти будь-які дії щодо імперативного мандату, надалі обмежується компетенція всіх без виключення зареєстрованих політичних партій і виборчих блоків”, - пояснив В.ПИЛИПЕНКО.

За його інформацією, на сьогодні в ЦВК є документи щодо реєстрації нових депутатів від БЮТ, “Нашої України” та “Пори-ПРП” замість тих, повноваження яких було достроково припинено. Через затягування розгляду справи ЦВК не може приймати жодних рішень. “Вони (Блок Леоніда Чернівецького – УНІАН) хочуть створити прецедент, щоб ЦВК ніколи не зареєструвала нових депутатів”, - наголосив В.ПИЛИПЕНКО.

Водночас, за його словами, щоб справа рухалась далі, БЮТ має намір зі свого боку також подати апеляцію на ухвалу Печерського суду, але вже “не фіктивну”, як це зробив Блок Черновецького. Він поінформував, що передана в апеляцію справа за позовом В.ГРИНЮКА “фактично містить заяву про приєднання БЮТ до справи як третьої сторони і про скасування цієї ж ухвали в першій інстанції”.

В.ПИЛИПЕНКО нагадав, що депутати БЮТ вже звернулися до Вищої ради юстиції з вимогою рекомендувати звільнити суддів, які займаються справами, пов’язаними з законом про імперативний мандат. На звернення народних депутатів ВРЮ має надати відповідь протягом десяти днів.

Як повідомляв УНІАН, засідання Печерського районного суду Києва по справі щодо закону про імперативний мандат депутатів місцевих рад не відбулося через оскарження Блоком Леоніда Черновецького ухвали цього ж суду, прийнятій 5 березня по справі за позовом депутата Київради від Блоку Леоніда Черновецького Віктора ГРИНЮКА.

5 березня Печерський районний суд Києва, розглянувши позовну заяву депутата Київради від Блоку Леоніда Черновецкого Віктора ГРИНЮКА, заборонив здійснювати ряд дій політичним партіям, виборчим блокам політичних партій, Центральній виборчій комісії і територіальним виборчим комісіям щодо відкликання і дострокового припинення повноважень депутатів місцевих рад на основі закону про імперативний мандат. У зв`язку з цим ЦВК прийняла протокольне рішення звернутися до Печерського районного суду з проханням роз`яснити порядок виконання Центральною виборчою комісією цієї ухвали.

6 березня Київський міський голова Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявив, що має намір на прикладі свого блоку продемонструвати “ абсурдність ” закону про імперативний мандат.

7 березня відбулося перше засідання Печерського суду по суті справи щодо закону про імперативний мандат. На засіданні, що тривало з 11.00 до майже 19.00, судді розглянули низку заяв та клопотань сторін судового процесу, після чого в суді було оголошено перерву до сьогодні.

Печерський суд Києва на 13 березня переніс розгляд справи щодо закону про імперативний мандат для депутатів місцевих рад.

Наприкінці минулого тижня БЮТ направив до Вищої ради юстиції представлення на звільнення за порушення присяги суддів районних судів Києва й Волинської області, що заборонили виборчим комісіям розглядати питання про дострокове припинення повноважень депутатів місцевих рад. Окреме звернення було також направлено Президенту України Віктору ЮЩЕНКО.

Йдеться, зокрема, про звільнення судді Солом’янського районного суду Києва Володимира СКОРИКА, судді Печерського райсуду Володимира КАРАБАНЯ та судді Любомльського райсуду Волинської області Степана ЧИШИЯ.