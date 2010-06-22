Прес-конференція «Податки: платити чи не платити?»

У середу, 23 червня, об 11.30 в інформаційному агентстві «Міст-Одеса» відбудеться прес-конференція на тему: «Податки: платити чи не платити?».

В ході прес-конференції будуть презентовані результати соціологічного дослідження «Ставлення до сплати податків в Україні», проведеного Інститутом Горшеніна.

На прес-конференцію винесені наступні питання:

чи потрібний українцям свій бізнес?

чи готові громадяни платити всі податки?

чи засуджує суспільство тих, хто ухиляється від сплати податків?

чому платять податки не всі українці?

що необхідно зробити, на думку респондентів, щоб податки в Україні платили?

У прес-конференції візьме участь директор Інституту Горшеніна Володимир ФЕСЕНКО.