Попов: Денис Басс буде звільнений завтра або післязавтра

Заступник голови КМДА Денис Басс буде звільнений найближчим часом

Про це в інтерв’ю УНІАН повідомив перший заступник голови КМДА Олександр Попов:

“Він точно не залишиться на посаді. Він точно буде звільнений найближчим часом. Що стосується звинувачень на його адресу, думаю, це питання не до мене. Це питання правоохоронних органів. Я таке рішення прийняв, він буде звільнений завтра або післязавтра”.

Попов також зазначив, що більшість питань про звільнення і призначення в КМДА будуть вирішені на цьому тижні. У нього вже є кандидатури на вільні місця заступників голови КМДА. Але називати прізвища Попов поки відмовився.

“Мені хотілося б, щоб заступники, які будуть працювати в київській адміністрації, були фахово підготовлені, прогресивні”, - відзначив він.