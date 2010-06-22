Безсмертний думає, що Росія і Білорусь розберуться без України

Україна не отримувала звернень щодо транзиту російського газу своєю територією у зв’язку з припиненням постачання газу європейським споживачами територією Білорусі.

Про це у коментарі УНІАН сказав посол України в Республіці Білорусь Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, коментуючи заяву прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА про те, що Україна може допомогти Росії качати газ в обхід Білорусі.

“Ніхто до України на даному етапі не звертався з такою пропозицією, ніяких переговорів не велося, тому говорити про те, що Україна зараз почне транспортувати газ, принаймні, передчасно”, - сказав він.

За словами посла, М.АЗАРОВ і представник НАК “Нафтогаз України” заявили лише про те, що є технічна можливість для транспортування цього газу.

“Технічна можливість є, але ніхто на цю тему не говорив, ці питання не обговорювались, ніякі договори не підписувалися. Це питання не одного дня, і ми сподіваємося, що є шанс, що Республіка Білорусь і Російська Федерація розв’яжуть це питання, ніж треба буде вживати якихось інших обхідних маневрів”, - додав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

Посол також зазначив, що технічно Україна може транспортувати лише частину того газу, який іде по території Республіки Білорусь.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр М.АЗАРОВ заявив сьогодні, 22 червня, що у разі потреби Україна може збільшити обсяг прокачування газу до Європи на 30 млрд. кубометрів.

«Так, ми, звичайно, маємо можливість прокачувати додатково 15, 20, 30 млрд. кубометрів газу. Якщо в цьому виникне необхідність, то українська ГТС реалізує, перш за все, домовленості про постачання газу до Європи», - сказав М.АЗАРОВ.

21 червня прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН заявив, що транзит газу до Європи через Білорусь може бути перенаправлений через українську газотранспортну систему.

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО сьогодні розпорядився перекрити транзит російського газу через Білорусь.

Сьогодні ж прес-секретар голови правління - заступник начальника департаменту з інформаційної політики ВАТ «Газпром» Сергій КУПРІЯНОВ повідомив, що «Газпром» одержав підтвердження офіційного Києва про готовність збільшити транзит російського газу територією України.

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