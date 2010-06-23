Турчинов: «антиблокова» ідея ПР продиктована страхом перед БЮТ

Пропозиція Партії регіонів обмежити участь блоків у виборчій кампанії під час місцевих виборів спрямована на пониження результату БЮТ.

Таку думку в ефірі “5 каналу”висловив перший заступник лідера БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ.

"Це скеровано виключно проти Блоку Юлії Тимошенко. Коли б у нас був Блок регіонів, то мабуть вони б заборонили партії і сказали, що на вибори можна іти тільки блоками", - додав він. При цьому О.ТУРЧИНОВ наголосив, що не знає жодної країни, де б заборонялося брати участь у виборах блокам чи партіям. "Це цинічний підхід спрямований виключно проти БЮТ", - наголосив він. О.ТУРЧИНОВ зауважив, що тим самим Партія регіонів демонструє, що боїться виграшу на місцевих виборах БЮТ і хоче ускладнити проведення політичної агітації. Він також додав, що за той час, який залишився до виборів, дуже важко буде провести об’єднання всіх партій, що є учасниками блоку в одну мегапартію. За словами О.ТУРЧИНОВА, це складно буде зробити не тільки через брак часу, але і через те, що це не зовсім доречно. Він пояснив, що деякі партії мають багаторічну історію і вливатися в іншу партію не зовсім правильний процес.