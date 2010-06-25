Литвин хоче забрати у нардепів майже два тижні відпустки

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає за доцільне продовження сесії до 21 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав на прес-конференції.

За його словами, сьогодні існує пропозиція щодо проведення трьох підряд сесійних тижнів у парламенті України.

В той же час він вважає за доцільне, щоб парламент два наступні тижні (з 29 червня по 2 липня та з 6 по 9 липня – УНІАН) працював в пленарному режимі, а 13-16 липня працювали депутати в округах, а потім працювали в режимі засідань з 19 по 21 липня.

Як відомо, відповідно до нині діючої постанови засідання парламенту має відбуватися до 9 липня.