Литвин каже, що група Жванії буде на пташиних правах

16:23, 25 червня 2010
Політика
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Подарунка від опозиції не буде?

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН переконаний, що у групи «Право вибору», яку очолює народних депутат Давид ЖВАНІЯ, не буде можливості отримати в парламенті офіційний статус.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав на прес-конференції, коментуючи заяви Д.ЖВАНІЇ щодо формування ним в парламенті групи, яка матиме статус фракції.

В.ЛИТВИН зазначив, що «ця група жодного офіційного статусу мати не може, бо це міжфракційне об`єднання».

Він зазначив, що відповідно до закону про регламент депутати можуть утворити групу, яка буде користуватися правами фракції, але для цього необхідно, щоб в даній ситуації фракції БЮТ та НУ-НС виключили зі своїх рядів як мінімум 15 народних депутатів.

За його словами, тоді ці депутати будуть позафракційними і вони матимуть право створювати групу на правах фракції.

Він наголошує, що сьогодні немає підстав говорити про те, що така група з правами фракції буде створена.

При цьому В.ЛИТВИН додав: «я думаю, підстав для того, щоб це зробити не буде, бо ви прекрасно розумієте, що такого подарунку лідери опозиційних фракцій ніколи не зроблять».

 

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