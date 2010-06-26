Тимошенко: усе, що ви читаєте в Податковому кодексі - це історія хвороби

Юлія Тимошенко заявляє, що нова редакція Податкового кодексу, авторство якої належить віце-прем`єр-міністру Сергію Тігіпку та голові Державного комітету України з питань регуляторної політики і підприємництва Михайлу Бродському, спрямована на утиски малого і середнього бізнесу, повідомляє її офіційний сайт.

"Цей Податковий кодекс розробляла "творча група" на чолі з Тігіпком і Бродським. Це як раз ті креативщики, ті "сильні політики", ті "нові обличчя", які дали цей продукт, який, по суті справи, є горем для країни", - заявила Юлія Тимошенко на зустрічі з представниками підприємницьких кіл Київської області.

За словами Юлії Тимошенко, уряд Миколи Азарова одностайно проголосував за ухвалення цього Кодексу. "На засіданні уряду, який приймав цей Податковий кодекс і який виносив його в зал Верховної Ради, голосування було одностайне. Там не було людей, які б влаштовували демарші на засіданні уряду або заявляли про неприйнятність певних позицій", - пояснила вона.

"Це є їх бачення, їх ментальність, їх група крові, це їх відношення до країни, це все, що ви у Податковому кодексі читаєте – це історія хвороби уряду Януковича-Азарова і керівників групи, яка розробляла його – це Тігіпко і Бродський", - наголосила Юлія Тимошенко.