Тимошенко заявляє, що влада маніпулює свідомістю громадян

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що чинна влада маніпулює свідомістю громадян, подаючи несправжні дані соціологічних досліджень і нав’язуючи думку про падіння рейтингу опозиційних сил.

Як повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про це вона заявила в ефірі програми "Велика політика з Євгенієм КИСЕЛЬОВИМ" на телеканалі “Інтер”.

"Зараз головна теза пропаганди діючої влади така, що опозиція слабка, опозиція повністю розгублена, розстроєна, зневірена, розпорошена, що у опозиції радикально падають рейтинги, що все йде нанівець… Усі знають реальну ціну соціологічним агенціям України", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, результати останніх президентських виборів є близькими до реальних рейтингів політиків.

"Ось там ми побачили справжню соціологію, що при всіх негараздах, пов’язаних на виборах з фальсифікацією, ми отримали з ЯНУКОВИЧЕМ майже однаковий результат, різниця була в мікровідсотках. Саме тому не треба слухати, що вам говорять про зневіру, слабкість, падіння рейтингів", - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер БЮТ переконана, що головним завданням опозиції є розробка альтернативних варіантів розвитку країни.

"Сьогодні кожна людина бачить, що Україна рухається не в ту сторону, але одні це вже можуть говорити чітко і голосно, а другі ще покладають надії. Наше завдання - сьогодні запропонувати чітку альтернативу по кожному напрямку розвитку країни", - пояснила Ю.ТИМОШЕНКО.

"Ніякої розгубленості, ніякої суєти в опозиції не має. Ми будемо далі торити шлях України до європейських цінностей, європейських стандартів і справедливості", - заявила вона.