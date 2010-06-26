Азаров на Буковині грозиться звільнювати й карати

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє про злочинну безвідповідальність попередньої влади Буковини при використанні коштів, виділених державою на відновні роботи після катастрофічної повені влітку 2008 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у селі Маршинці Новоселицького району, що постраждало від нинішньої повені, під час відвідування одного з недобудованих мостів.

«Звичайно, такий рівень безгосподарності та безвідповідальності, які я побачив на власні очі, - це вже не помилки керівництва, це вже злочини перед своїм народом, перед своїми людьми, і за ці злочини всі ті, хто так до цього ставився, будуть покарані», - сказав він.

За словами М.АЗАРОВА, виділені Буковині у 2008 році 1 млрд. 600 тис. грн. на ліквідацію наслідків паводку, по суті, розікрали.

«Жоден з 55 мостів не побудований і не зданий в експлуатацію, в тому числі й ті, що я відвідав. І, звичайно, всі, хто причетні до цього, повинні за це відповідати. Лише у цьому випадку ми можемо навести порядок у майбутньому», - наголосив прем’єр.

Він доручив до кінця травня наступного року здати в експлуатацію недобудований міст і поклав на голову Чернівецької облдержадміністрації Михайла ПАПІЄВА персональну відповідальність за виконання цього доручення.

М.АЗАРОВ також заявив, що доручив міністру з питань надзвичайних ситуацій Нестору ШУФРИЧУ та начальнику управління МНС Буковини розібрати тимчасовий міст у Маршинцях і вжити всіх необхідних заходів із запобігання у майбутньому підтоплень цього села.

Крім того, М.АЗАРОВ заявив, що звільнив начальника управління водного господарства Буковини.

«Я прийняв рішення зняти з роботи начальника обласного управління водного господарства у Чернівецькій області з сьогоднішнього дня. Він не просто буде знятий з роботи, а з ним будуть дуже серйозно розбиратися. За ті неподобства, які відбувалися в області», - сказав прем’єр.

Крім того, М.АЗАРОВ вважає, що Контрольно-ревізійне управління у Чернівецькій області не виявило принциповості під час перевірки використання коштів, виділених державою на ліквідацію наслідків підтоплень та роботи з попередження повеней. Прем’єр також заявив, що звільнить з посади нинішнього начальника обласного КРУ.

М.АЗАРОВ попросив М.ПАПІЄВА так само ставитися до кожної посадової особи, яка несе відповідальність за використання коштів, виділених на протипаводкові роботи у попередні роки.

Крім того, глава уряду розкритикував роботу лісового господарства в Чернівецькій області.

«Щодо вирубки лісів – це, по суті, безконтрольна, хамська, нагла вирубка лісу, яка і призводить до цих бід на Буковині. Я обіцяю, що ми зробимо все для того, щоб навести тут порядок. В області буде лише один господар лісів - це держава, яка наведе порядок», - сказав він.

М.АЗАРОВА назвав свою робочу поїздку на Буковину дуже знаковою і повчальною для багатьох.

Водночас він висловив підтримку новому керівництву Чернівецької області і сказав, що уряд надаватиме допомогу владі та населенню регіону у ліквідації наслідків повеней.