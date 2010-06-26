До України не пускають керівника представництва Фонду Аденауера

Керівника українського представництва німецького Фонду Конрада Аденауера Ніко ЛАНГЕ не пускають до України.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив сам Н.ЛАНГЕ, який близько двох годин тому прилетів рейсовим літаком до міжнародного аеропорту «Бориспіль» з Парижа.

«Я прилетів близько двох годин тому, перебуваю зараз у «Борисполі» і не можу пройти паспортний контроль. Мені не пояснюють причини, з яких мене не впускають, і обіцяють повернути назад. Я не розумію, в чому справа», - сказав він.

При цьому Н.ЛАНГЕ заявив, що його документи в порядку.

Крім того, німецький експерт зазначив, що вже 3,5 року працює в представництві Фонду Аденауера в Києві.