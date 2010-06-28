Хорошковський про цензуру, стоп-цензуру і швидку реакцію Януковича

Голова Служби безпеки України Валерій Хорошковський переконаний, що в Україні немає цензури.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Інтер", коментуючи свою зустріч з активістами руху "Стоп цензурі!".

"Розмова про цензуру є. На мій погляд, цензури як такої немає. Ті випадки, які фіксувалися, в тому числі в журналістському середовищі, - це випадки", - наводить його слова Українська правда.

"Але чи є система по обмеженню свободи слова, чи є втручання в редакційну політику - це було основою нашої розмови з активістами руху "Стоп цензурі!", - пояснив Хорошковський.

"Ми проговорили майже дві години і ми напрацювали певний план дій. Я детально доповів про це президенту і буквально через декілька днів було фундаментальне доручення президента, що потрібно зробити в цій сфері", - зазначив він.

Глава СБУ додав, що це доручення, зокрема, стосувалося "створення суспільного телебачення".

Коментуючи пропозицію руху "Стоп цензурі!" залучити своїх представників до обговорення суспільного мовлення на Гуманітарній раді, Хорошковський заявив: "Це абсолютно слушна пропозиція".

"Треба, щоб дві сторони, а може й більше сторін, сідали за круглий стіл, приймали рішення, тому що люба утаємниченість в цих питання призводить до певної недовіри", - зазначив він.