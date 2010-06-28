Коли ПР добере "тушок" до 300, російська мова стане державною?

Якщо 300 депутатів парламенту розділятимуть позицію Партії регіонів то Верховна Рада може зробити російську мову другою державною. Про це заявила заступник глави адміністрації президента Анна Герман в ефірі програми "Чорне та біле" на телеканалі ТВi.

"Якщо 300 депутатів будуть розділяти позицію і програмні засади Партії регіонів, звичайно тоді буде змінена Конституція, і Партія регіонів зробить, себто Верховна Рада, зробить російську мову другою державною", - наводить її слова Українська правда.

"У нас в програмі записано, що російська мова, як друга державна. Але щоб зреалізувати цей постулат програми треба щоб цього хотіла майже вся Україна, це значить щоб майже всі депутати в Верховній Раді були від Партії регіонів і сповідували програмні засади Партії регіонів", - заявила заступник глави адміністрації.

"Без цього не можна змінити Конституцію. Якщо цього захоче вся Україна, що ж доведеться це зробити", - додала вона.

Герман зазначила, що "поки народ не делегував конституційної більшості депутатів, доти ми не маємо права казати, що вся Україна хоче російської мови, як другої державної".