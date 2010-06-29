Вінський пропонує «вбивати» партії, які з двох разів не потрапляють у ВР

Штучне обмеження участі нових партій у місцевих виборах є неприпустимим, оскільки сприяє консервації влади.

Таку думку висловив голова партії «Народна влада» Йосип Вінський під час прямого ефіру на радіо «Свобода», коментуючи повідомлення ЗМІ, що у новому проекті закону «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів», передбачено висування кандидатів у депутати місцевих рад усіх рівнів лише відповідними партійними осередками, які були офіційно зареєстровані не менш як за 365 днів до проведення виборів.

«Це дійсно брутальна норма, я не знаю, хто її придумав, - сказав Й.Вінський. - Є реєстрація партій в цілому, в районі ж реєструються лише її структурні підрозділи. Тому така норма буде штучною, а запровадження її матиме на меті відсікти прихід нових політиків».

Йосип Вінський наголосив, що він, навпаки, є ідеологом приходу до влади нових політичних сил замість старих політичних гравців.

«Яка різниця, чи партія зареєстрована вчора, чи за рік до виборів? Головне, щоб люди їй довіряли», - наголосив лідер євросоціалістів.

Разом з тим, лідер партії «Народна влада» підкреслив, що він виступає за позбавлення реєстрації партій, які після двох виборчих кампаній не потрапили до парламенту.

«Я взагалі є прибічником норми, щоб партія, яка після двох виборчих кампаній не представлена в парламенті, знімалася з реєстрації. Значить, вона не потрібна людям. Але це мають вирішувати виборці, а не штучні бар’єри», - сказав Й.Вінський.

Крім того, Йосип Вінський розкритикував ідею повернення до мажоритарної чи запровадження змішаної системи виборів, назвавши це «поверненням назад».