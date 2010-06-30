Міліція видавила з Банкової ще один пікет

Сьогодні правоохоронні органи заблокували проведення пікету під стінами Адміністрації Президента України на підтримку затриманого екс-голови Держмитслужби Анатолія МАКАРЕНКА, хоча заявка на акцію була подана заздалегідь.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської організації партії «ВО «Батьківщина».

Представників столичної організації «Батьківщини» міліцейський кордон відтіснив від вулиці Банкової, де розташована АП, аж до вулиці Інститутської. Людям на дозволили підійти до Адміністрації Президента, виставивши кордон з міліції та людей у цивільному.

Зараз близько 150 активістів з прапорами Блоку Юлії Тимошенко, ВО «Батьківщина» і плакатами відтіснені до вулиці Інститутської. На транспарантах написи «СБУ – служба безпеки «РосУкрЕнерго», «Макаренко захистив Україну» та інші.

Акція носила мирний характер, про що було повідомлено у листі-заявці до КМДА, йдеться у повідомленні. Головна вимога – припинити кримінальні переслідування екс-урядовців, зокрема А.МАКАРЕНКА у справі щодо розмитнення 11 мільярдів кубометрів газу.

«Ми наполягаємо на тому, що офіційно озвучена версія недопущення протесту – зустріч президентів України та Шрі-Ланки – є приводом до придушення мирних акцій опозиції, направлених на захист демократичних цінностей», - заявляють організатори пікету.

Як повідодмяв УНІАН, 22 червня охорона Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА розігнала мирну акцію кримських татар, що відбувалася перед будівлею Адміністрації глави держави в Києві. Мирна акція протесту була організована кримчанами у зв`язку з відсутністю у них можливості кілька років поспіль законним шляхом одержати землю для будівництва житла. Охорона Президента зачитала пікетникам рішення Окружного адміністративного суду Києва. Рішення передбачає «встановити обмеження на реалізацію прав на мирні збори шляхом заборони громадянам України в особі МАМБЕТОВА А.А. проведення з 22.06.2010 безстрокової акції біля Адміністрації Президента України. Постанова суду підлягає негайному виконанню». За словами учасників акції, «пікетникам було продемонстровано два автобуси зі спецназівцями і тюремний «воронок», й пролунала обіцянка розігнати пікет силою. У зв`язку з цим учасники акції змушені були згорнути свою акцію протесту.