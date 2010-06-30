Янукович: Україна дивиться на Сході не лише на Росію

Україна зацікавлена в співробітництві на сході не лише з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ на спільній конференції з президентом Шрі-Ланки Махінди РАДЖАПАКСА після двостороннніх переговорів.

Президент підкреслив, що через своє геополітичне положення Україна має будувати свою політику і зі Сходом, і з Заходом. «І сьогодні ми це робимо», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Водночас він підкреслив, що Україна дивиться на Сході не лише на Росію.

«Дивимось і далі, дивимось на Китай, Індію, а сьогодні у нас з’явилась можливість будувати свої відносини зі Шрі-Ланкою», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Президент підкреслив, що сьогодні відбулись насичені і конструктивні переговори на найвищому рівні. Сторони домовились продовжити цей діалог на всіх рівнях. Крім співробітництва в економічній сфері також країни будуть узгоджувати свої позиції на міжнародній арені, зокрема в міжнародних установах на рівні ООН.