В БЮТ уже знають, чому і як засекретили справу Макаренка

Фракція БЮТ наполягає на створенні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо діяльності компанії «РосУкрЕнерго», а також вимагає випустили на поруки екс-голову Державної митної служби Анатолія МАКАРЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам заявив перший заступник голови фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН, коментуючи блокування членами фракції роботи парламенту.

Він зазначив, що проект постанови про створення ТСК щодо рішення Стокгольмського арбітражного суду, розслідування фактів корупційної діяльності компанії «РосУкрЕнерго» і причетності до цього посадових осіб органів державної влади та арешту екс-голови Державної митної служби А.МАКАРЕНКА стоїть у порядку денному на сьогодні.

При цьому А.КОЖЕМ’ЯКІН підкреслив, що “схема”, за якою діятиме коаліція, йому “зрозуміла”. За його словами, фракції, які входять у коаліцію, не подали свої кандидатури до складу ТСК, і тому навіть коли постанова про її створення буде ухвалена, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН не підпише цей документ, мотивуючи це тим, що у складі комісії немає представників усіх парламентських фракцій.

А.КОЖЕМ’ЯКІН наголосив, що також фракція БЮТ вимагає випустити на поруки А.МАКАРЕНКА, оскільки з приводу цього звернулися 50 народних депутатів.

За його словами, БЮТ наполягає, щоб дана справа була розсекречена. При цьому А.КОЖЕМ’ЯКІН підкреслив, що справа була засекречена, оскільки в неї навмисно було включено “схему розподілу газу в 1985 році, а цей документ мав гриф “таємно”.