Мороз просить регіоналів “не виражатися” у парламенті

Спікер парламенту Олександр Мороз розцінив вислів нардепа-регіонала Михайла Чечетова , який порівняв лідерку БЮТ Юлію Тимошенко з матір’ю Терезою як... лайку та попросив “не виражатися” у стінах парламенту.

Чечетов виступав з парламентської трибуни з коментарем до попереднього звіту спеціальної парламентської комісії з питань витрати коштів, отриманих від приватизації “Криворіжсталі”. На думку нардепа, всі гроші були використані “помаранчевою бандою” не за призначенням. Чечетов сам собі задав питання: “куди поділися 15 мільярдів народних грошей від “Криворіжсталі”? І сам собі відповів: “Я думаю, що “помаранчева банда” використала частину коштів на вибори, які успішно провалила – є Бог на світі, справедливість перемогла. А частину коштів напевно приховала на дострокові вибори. Ось чому зрозуміла активність Тимошенко: "давайте дострокові вибори проводити"! І тут робить з себе матір Терезу! Так! Та напевно ж гроші від “Криворіжсталі” приховані и будуть використані на ці вибори. Але бачить, є Бог на світі, так! Знайдемо і ці гроші!”

Мороз дочекався закінчення цього емоційного виступу та відреагував такими словами: "Ви тут мать згадуєте, я прошу не виражатися на засіданнях парламенту. Будь ласка, коректно, стосовно тих, хто є і тих, кого немає”.

За матеріалами стенограми пленарного засідання Верховної Ради16 березня 2007 року, офіційний сайт ВР