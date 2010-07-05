Тимошенко: Азаров економіку знищив за два місяці

Екс-прем`єр Юлія Тимошенко прогнозує подальше падіння виробництва. Про це вона заявила в ефірі програми "Чорне та біле" на телеканалі ТВі.

"Коли Азаров звітує про те, що за 5 місяців нового року зросла економіка, зросло виробництво на 6 з чимось відсотків, ви знайте, що з 5 місяців, за які він звітує, 3 місяці я була прем`єром і залишила 16,2 відсотки зростання економіки", - наводить її слова Українська правда.

"А він (Азаров) на 4,2 відсотка вже економіку по суті знищив за буквально 2 місяці", - сказала екс-прем`єр.

"Зараз Держкомстат підведе третій місяць, і я буду переконана в тому, що там далі буде падіння виробництва", - підкреслила вона.