Тимошенко: Янукович не дав обіцяну знижку на газ

Частина українських підприємств зараз платять за газ більше ніж за часів уряду Юлії Тимошенко. Про це екс-прем`єр заявила в ефірі програми "Чорне та біле" на телеканалі ТВі.

"Частина підприємств, отримує саме таку ціну на газ, як отримували при мені. А частина підприємств отримує на 6% дорожче... Візьміть платіжки на газ для промисловості і для народу, порівняйте скільки люди платили за газ коли я була прем`єром, і скільки зараз платять", - наводить її слова Українська правда.

Екс-прем`єр зазначила, що "не відбулося ніякої знижки в 100 доларів за тисячу кубічних метрів".

"Така ціна, як була при мені, така є сьогодні при президенті Вікторі Януковичу. У мене питання за що ми здали кримську територію?" - заявила політик.