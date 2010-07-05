Тимошенко про Нашу Україну, Тігіпка, Яценюка
"Наша команда витримала удар"
Лідер БЮТ Юлія Тимошенко категорично заперечує те, що опозиція "розсипалась". "Розсипались окремі складові опозиції. Зникла "Наша Україна", на жаль. Тому що я вважаю, що чим більше опозиційних сил тим краще", - заявила вона в ефірі програми "Чорне та біле" на телеканалі ТВі.
Тимошенко вважає, що Сергій Тігіпко, який "виступав на виборах, як третя сила, пішов обслуговувати першу політичну силу": "Тож такої опозиції вже не існує". "Тігіпко, як політик увійшов у владу, і він, по суті, є невід`ємною складовою влади. Він сьогодні не зможе бути за визначенням опозицією", - додала вона.
"Після того як Сергій Льовочкін публічно в своєму інтерв`ю призначив сам собі опозицію у вигляді Арсенія Яценюка, я думаю, що і ця опозиція власне визначена як улюблена. А опозиція улюбленою бути не може. Вона може бути тільки жорсткою по відношенню до влади", - наводить її слова Українська правда.
"Я би сказала так, що все навколо нас не витримало удару. А наша політична команда дуже важкий удар витримала", - додала лідер БЮТ.
Вона нагадала, що коли йшла на посаду прем`єра хотіла прийняти закон про опозицію, в якому давалося б право опозиції призначати керівництво Рахункової палати.
"Я вважала, що опозиція мусить повністю управляти Рахунковою палатою. І самостійна рахункова палата мусить мати право порушувати кримінальні справи, якщо є фінансові зловживання", - заявила Тимошенко.