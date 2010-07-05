Тимошенко про Нашу Україну, Тігіпка, Яценюка

Лідер БЮТ Юлія Тимошенко категорично заперечує те, що опозиція "розсипалась". "Розсипались окремі складові опозиції. Зникла "Наша Україна", на жаль. Тому що я вважаю, що чим більше опозиційних сил тим краще", - заявила вона в ефірі програми "Чорне та біле" на телеканалі ТВі.

Тимошенко вважає, що Сергій Тігіпко, який "виступав на виборах, як третя сила, пішов обслуговувати першу політичну силу": "Тож такої опозиції вже не існує". "Тігіпко, як політик увійшов у владу, і він, по суті, є невід`ємною складовою влади. Він сьогодні не зможе бути за визначенням опозицією", - додала вона.

"Після того як Сергій Льовочкін публічно в своєму інтерв`ю призначив сам собі опозицію у вигляді Арсенія Яценюка, я думаю, що і ця опозиція власне визначена як улюблена. А опозиція улюбленою бути не може. Вона може бути тільки жорсткою по відношенню до влади", - наводить її слова Українська правда.

"Я би сказала так, що все навколо нас не витримало удару. А наша політична команда дуже важкий удар витримала", - додала лідер БЮТ.

Вона нагадала, що коли йшла на посаду прем`єра хотіла прийняти закон про опозицію, в якому давалося б право опозиції призначати керівництво Рахункової палати.

"Я вважала, що опозиція мусить повністю управляти Рахунковою палатою. І самостійна рахункова палата мусить мати право порушувати кримінальні справи, якщо є фінансові зловживання", - заявила Тимошенко.