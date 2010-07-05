Тимошенко: ми просимо МВФ не кредитувати владу Януковича

Юлія Тимошенко заявляє, що опозиційний уряд на позачерговому засіданні 5 липня планує ухвалити текст звернення до Міжнародного валютного фонду із закликом відмовитися від кредитування української влади.

"Ми будемо приймати відкрите звернення до Міжнародного валютного фонду не надавати Януковичу ці гроші тому, що вони хочуть використати ці гроші на повернення 5,4 млрд. дол. компанії "Росукренерго" і, по суті, задіяти їх в потужній корупції", - сказала Юлія Тимошенко в ефірі телеканалу ТВі.

За її словами, відповідне звернення буде направлено всім лідерам держав, які є засновниками Міжнародного валютного фонду. "Ми розкладемо всю цю ситуацію повністю. Ми покажемо, що сьогодні Янукович свідомо програв суд, який мусив бути на користь України", - підкреслила екс-прем`єр, як повідомляє її офіційний сайт.

Юлія Тимошенко вкотре наголосила, що виконання рішення Стокгольмського арбітражу щодо повернення природного газу компанії "Росукренерго" вплине на виплату пенсій та заробітних плат, на стабільності національної валюти, на стані золотовалютного резерву України.

"Один з суддів Стокгольмського суду повідомив засобам масової інформації, що він був вражений тим, як Україна здає свої національні інтереси в Стокгольмському суді. Я нагадаю, що сутність Стокгольмського арбітражу – це фіксувати домовленості між сторонами. Вони не судять у класичному сенсі цього слова, а по суті фіксують домовленості між сторонами", - підкреслила Юлія Тимошенко.