Регіонал заспокоїв: поки нікого більше знімати не будуть

Верховна Рада України ніяких кадрових питань найближчим часом розглядати не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ, коментуючи інформацію в ЗМІ з приводу можливих кадрових змін в уряді України.

За його словами, такі питання на засіданні фракції не обговорювалися. «Ті люди, які викидають цю інформацію, вони не знають положення справ у фракції і, видно, ініціюють щось від себе», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

Він підкреслив, що Верховна Рада України «ніяких питань кадрових найближчим часом розглядати не буде».