Всеукраїнська акція «Прощання з місцевим самоврядуванням»

У вівторок, 6 липня, о 08:30 відбудеться пікетування Верховної Ради України громадськими організаціями України та політичним партіями, які виступають проти ухвалення нового закону «Про місцеві вибори», який передбачає висування кандидатів у міські голови та на мажоритарні округи лише від політичних партій.

В ході пікетування буде символічно випущено голубів з клітки. Голуби, що символізують вільне місцеве самоврядування, будуть заперті в символічну партійну клітку, а потім звільнені звідти, декларуючи вимоги пікету і те, що свобода все одно переможе.

Перша акція пройде біля стін Верховної Ради, наступні відбудуться в кожному обласному центрі України.

Організатори акції: Асоціація регіональних лідерів України, Об’єднання регіональних громадських організацій, ГО «Громадський форум Івано-Франківська», ГО «Якість життя», Одеса, ГО «Харківські сузір’я», ГО «Відродження Херсона», ГК «Форум порятунку Києва», ГО «Громадська думка», Чернігів, Львівське об’єднання громадських організацій «Львівська громада», Асоціація депутатів м. Львова, Громадська організація «Вартові закону», Волинське обласне об’єднання громадських організацій «Волинська громада», ГО «Центр муніципальних реформ», Луцьк, ГО «Буковинська Рада», Чернівці, ГО «Я люблю Житомир», ВГО «Свої», м. Київ. Уточнюється участь ВП «Сильна Україна», ВП «Фронт змін», ВП «За Україну!».