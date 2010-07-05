Азарову запропонують ввести плату за «зайві» іспити ЗНО

Фахівці Центру оцінювання якості освіти вважають, що проведення зовнішнього незалежного оцінювання варто зробити в Україні частково платним для бажаючих стати студентами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор Українського центру оцінювання якості освіти Ігор ЛІКАРЧУК сьогодні на прес-конференції.

“Провівши оцінювання-2010, ми переконані у тому, що необхідно переходити до часткової оплати вартості проведення незалежного оцінювання за рахунок тих, хто бере в ньому участь”, - сказав І.ЛІКАРЧУК.

За його словами, безоплатно – це за бюджетні кошти, і такі процедури, як ЗНО, безоплатно проводяться лише в Росії та Україні, а в решті країн за це люди платять гроші.

І.ЛІКАРЧУК підкреслив, що центр ініціює плату у випадках, коли людина, наприклад, хоче скласти більше тестів, ніж потрібно для вступу у вищий навчальний заклад, або хоче прийти на додаткову сесію чи пройти повторно ЗНО.

"Це наше побажання. І якщо мова йде про платне ЗНО, то повторю, що лише про якусь частину. Тобто, певна частина - три тести, яких достатньо, щоб стати студентом ВНЗ, вони мають бути безплатними, а все, що понад – я не думаю, що держава повинна на собі тягнути таку ношу”, - сказав І.ЛІКАРЧУК.

На переконання фахівців центру, варто запровадити порядок повернення витрачених коштів тими, хто зареєструвався, але без поважних причин не прийшов на тестування. “Якби така норма вже була виписана, то цьогоріч у бюджет було б повернуто більше 10 млн. грн.”, - додав він

“Це наші побажання. Але чи буде ЗНО платним, чи ні, залежить не від нас. Це залежить від того, яке рішення буде прийнято урядом, а можливо, навіть, і парламентом. Тому говорити про будь-який розмір цієї плати ще занадто рано”, - сказав І.ЛІКАРЧУК у відповідь на запитання представників ЗМІ, яка може бути встановлена плата за здачу одного тесту.

Він також наголосив, що взагалі в організацію та проведення ЗНО необхідно вкладати гроші. “За три роки нами вироблений той матеріальний ресурс, який був у 2006-2007 роках. І саме через відсутність коштів ми не можемо організувати проведення аудіювання під час тестування з іноземної мови, не можемо придбати металошукачі для кожного пункту тестування, щоб зняти проблему користування мобільними телефонами, раціями, мікрофонами тощо, і не можемо вирішити цілий ряд інших проблем”, - сказав І.ЛІКАРЧУК.

Зокрема, за його словами, необхідно змінювати підходи до оплати праці людей, залучених до проведення ЗНО. “Тому що ті мізерні кошти, які платимо сьогодні, вони не є зарплатою і не є стимулом до роботи залученого персоналу”, - додав він.

За даними І.ЛІКАРЧУКА, річний бюджет Центру оцінювання якості освіти цього року становить 90 млн. грн.

Крім того, І.ЛІКАРЧУК висловив переконання, що державі потрібен закон про ЗНО, який би врахував усі моменти, у тому числі захист зовнішнього оцінювання від тиску. “Тиск цього року є безпрецедентним”, - заявив керівник Українського центру оцінювання якості освіти.