БЮТ вже націлився на «голови» Бойка та Цушка

Сьогодні у Верховній раді зареєстровано проект постанови про звільнення Василя ЦУШКА з посади Міністра економіки України.

Автором проекту постанови, реквізити якої розміщено на сайті парламенту, є народний депутат від БЮТ Ольга БОДНАР.

Також у Верховній Раді зареєстровано ще один проект постанови про звільнення Юрія БОЙКА з посади міністра з питань палива та енергетики України. Авторами цього документа є представник БЮТ Сергій СОБОЛЕВ і «Нашої України – Народної Самооборони» Роман ЗВАРИЧ.

Водночас, тексти проектів на парламентському сайті не оприлюднено.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Верховній Раді було зареєстровано проект постанови про звільнення Сергія ТІГІПКА з посади віце-прем`єр-міністра. Автором проекту є О.БОДНАР. Народний депутат О.БОДНАР є автором постанови про звільнення Володимира СЕМИНОЖЕНКА з посади віце-прем`єр-міністра з гуманітарних питань, що було прийняте парламентом 2 липня.