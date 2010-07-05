“Фронт змін” ініціює створення незалежного Консорціуму свободи слова

Сьогодні з ініціативи партії «Фронт змін» відбулося перше робоче засідання зі створення незалежного громадського Консорціуму свободи слова.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Фронту змін», у заході взяли участь представники провідних українських ЗМІ, авторитетних громадських організацій у сфері медіа, експерти та народні депутати від опозиції та влади.

Засідання відкрив лідер «Фронту змін», народний депутат України Арсеній ЯЦЕНЮК, який зазначив, що на сьогодні в Україні механізму вимірювання рівня свободи слова, який би влаштовував і владу, і опозицію не існує.

«Незважаючи на це, ми спробували замовити незалежний моніторинг телепростору і пропонуємо створити незалежний консорціум, який би пильнував за додержанням свободи слова в Україні», - зазначив він, додавши, що «Фронт змін» робить це не в політичних цілях і цілком відкритий до дискусії зі створення такої моделі зазначеного консорціуму, який би визнавали всі політичні сили.

Координатор напрямку «Відкрита влада» Уряду змін Богдан КОЗАЧЕНКО запропонував принципи створення такого консорціуму. По-перше, за його словами, це відкритість процесу створення. По-друге, якнайширша участь у ньому всіх зацікавлених сторін і відкритість його роботи. По-третє, підрядник, який проводитиме оцінку медіапростору, має бути справді незалежним. По-четверте, відзначив Б.КОЗАЧЕНКО, дані моніторингу мають отримувати всі учасники консорціуму і їх повинні визнавати влада й опозиція.

До ймовірних учасників консорціуму організатори пропонують представників влади (зокрема, Адміністрації Президента, Кабміну, профільного комітету Верховної Ради, Нацради з питань телебачення і радіомовлення), представників опозиції, власників та співзасновників ЗМІ, провідних журналістів, галузеві і професійні асоціації, які представляють журналістів і ЗМІ, представників незалежних міжнародних організацій.

Дискусію учасників викликало те, чому ініціатива створення консорціуму походить від політичної партії, причому тільки однієї – «Фронту змін».

У відповідь А.ЯЦЕНЮК зазначив, що нехай цей процес візьмуть на себе громадські організації, але по-справжньому незалежні, щоб фінансування цієї діяльності відбувалося за українські, а не закордонні кошти.

За його словами, щоб цей консорціум визнавали і ліві, і праві, і центристи, треба, щоб вони давали на його дослідження гроші. Цим, переконаний А.ЯЦЕНЮК, вони підпишуться під тим, що консорціум дає об’єктивний аналіз.

Він не виключив, що консорціум має бути або пулом громадських організацій, або однією громадською організацією, яку визнавали б всі політичні сили.