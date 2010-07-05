Гриценко вимагає від Януковича і Азарова врятувати острів Жуків

Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Анатолій ГРИЦЕНКО вимагає від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА врятувати заказник місцевого значення «Острів Жуків» у Києві.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі А.ГРИЦЕНКА.

Сьогодні депутат звернувся до Президента і прем’єр-міністра з листами у відповідь на прохання представника Всеукраїнської екологічної громадської організації «Національний екологічний центр України».

А.ГРИЦЕНКО повідомив, що держава вже втратила близько 1600 га території ландшафтного заказника місцевого значення «Острів Жуків».

«22 серпня 2007 року Київською міською радою було прийняте Рішення № 162/1996 «Про затвердження меж ландшафтного заказника місцевого значення «Острів Жуків», яким схвалено Схему меж ландшафтного заказника місцевого значення «Острів Жуків», згідно з якою загальна площа заказника зменшена з 1794,6 га до 196 га», - зазначив народний депутат.

За словами голови Комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони, відповідно до рішення Конституційного Суду України від 11 квітня 2010 року № 10-рп/2010 у справі № 1-6/2010 до публічно-правових спорів, на які поширюється юрисдикція адміністративних судів, належать і земельні спори фізичних чи юридичних осіб, з органом місцевого самоврядування як суб’єктом владних повноважень, пов’язані з оскарженням його рішень, дій чи бездіяльності.

«19 травня 2010 року представником Всеукраїнської екологічної громадської організації «Національний екологічний центр України» у судовому зсіданні Вищого господарського суду України по справі № 36/131-21/64, предметом розгляду якої було визнання недійсним п.1 вказаного вище рішення Київської міської ради, заявлено клопотання про припинення провадження по справі у зв’язку з тим, що відповідно до п.1 ч.1 ст.80 ГПК України господарський суд припиняє провадження у справі, якщо спір не підлягає розгляду в господарських судах України. Предметом даного спору є правомірність рішення органу місцевого самоврядування, а саме Київської міської ради, щодо передачі земельної ділянки. Тобто даний спір є земельним спором юридичної особи із органом місцевого самоврядування”, - пояснив народний депутат.

Жоден суб’єкт господарювання участі у розгляді цієї справи не бере, йдеться у листі А.ГРИЦЕНКА до Президента.

За його словами, Колегія суддів Вищого господарського суду України, розглянувши клопотання Всеукраїнської екологічної громадської організації «Національний екологічний центр України», дійшла висновку, що клопотання про припинення є необґрунтованим, а відтак підлягає відхиленню. “Тобто, для Вищого господарського суду України рішення Конституційного Суду України від 11 квітня 2010 року № 10-рп/2010 у справі № 1-6/2010 не є обов`язковим. Також 19 травня 2010 року Вищий господарський суд України прийняв постанову по справі № 36/131-21/64, якою визнав рішення Київської міської ради № 162/1996 законним. Тобто суд, який не мав повноважень розглядати публічно-правові спори, розглянув справу, прийняв рішення та позбавив державу земель природно-заповідного фонду України», - наголосив А.ГРИЦЕНКО.

Враховуючи вищезазначене, голова Комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони вимагає від В.ЯНУКОВИЧА дати завдання керівнику Головного управління з питань судової реформи та судоустрою Андрію ПОРТНОВУ, Раді суддів України, міністру юстиції Олександру ЛАВРИНОВИЧУ, Генеральній прокуратурі України здійснити ретельну перевірку дотримання рішення Конституційного Суду України від 11 квітня 2010 року № 10-рп/2010.