Томенко: Риба шукає, де глибше, а депутати - де більше...

Томенко переконаний, що найближчим часом склад опозиції зменшуватиметься

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО переконаний, що найближчим часом у парламенті зростатиме кількість опозиціонерів, які напишуть заяви про вступ до коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у парламенті.

За словами віце-спікера, перехід у коаліцію депутатів з опозиційних фракцій треба розглядати як об’єктивну тенденцію. «Як я і прогнозував, останні дні сесії певна кількість депутатів, які раніше відкладали свій перехід до коаліції, все ж таки туди увійдуть», - додав він.

М.ТОМЕНКО зазначив, що такі переходи можна пояснити «сучасною політичною мудрістю». «Риба шукає, де глибше, а депутати, де більше, точніше, більшість», - додав віце-спікер.

За його словами, середньостатистичний депутат прагне діяти в межах більшості, реалізовуючи при цьому свої власні проекти. «Робота в опозиції набагато складніша. І за сьогоднішніх обставин виглядає скоріше не як професія, а як покликання», - додав він.