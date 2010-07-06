Забужко: при владі – люди малоосвічені, які знають хіба як вкрасти і втекти

Відома українська письменниця Оксана ЗАБУЖКО вважає, що в Україні “при владі – люди малоосвічені, які реально знаються хіба на тому, як “вкрасти і втекти”.

Про це О.ЗАБУЖКО заявила в інтерв’ю УНІАН.

“Скажіть мені, хто за всі ці роки запропонував програму хоч якихось реформ?, - запитує письменниця. - Популярних, непопулярних, вдалих, невдалих – інша справа. Але ж навіть серйозних дискусій на цю тему не піднімалося жодного разу: що ми от уже 19 років продовжуємо жити в УРСР, у тій самій системі, тільки де-не-де підшитій новими латками, давайте ж нарешті її перебудовувати!”.

“Подивіться, хоча б на ті самі харківські угоди. Те, як вони приймалися, – це ж ганьба для будь-якої цивілізованої країни, - вважає О.ЗАБУЖКО. - А ці хлопці навіть не розуміють, у чому ганьба. Перепрошую, на якій підставі група пацанів з баблом вирішує за кілька годин за закритими дверми, як на блатному сходняку, долю цілої 46-мільйонної нації до 2042 року? Та хто ви такі, холєра ясна – африканські князьки? Де в сучасній політиці, крім третьосвітніх феодальних диктатурок, таке робиться? Потім вони виправдовувалися, що в них не було іншого виходу… Припустімо – але навіть якщо це так, то ці угоди повинні були впродовж кількох місяців бути предметом публічних дебатів, юридичних і економічних брейн-штурмів, консультацій з незалежними фахівцями - це ж не жарти, такого масштабу рішення! А ці сховали країну у кишеню - й, що називається, “порєшалі вопроси”.

На її переконання, “це - не політика, це - елементарний бандитизм, просто “в особливо крупних розмірах”. Ці наші “можновладці” ніяк не збагнуть простої істини: що реальна влада – це не тільки гроші, це – синтез грошей і знання. Бо тільки знання здатне забезпечити успішну політичну стратегію – ту, якої не купиш у московських політтехнологів, що в черговий раз приїдуть тобі наплести байок, як вигравати вибори в чужій їм країні. А в нас при владі – люди малоосвічені, які реально знаються хіба на тому, як “вкрасти і втекти”.

При цьому на запитання “Чи відчуваєте ви, що в країні є опозиція?”, О.ЗАБУЖКО відповіла: “Ні, не відчуваю. Де вона? Якби в парламенті була опозиція, то ратифікації харківських угод не відбулося. Коли тим самим депутатам треба було захищати свої кишені, то вони блокували щитову і пазурами, зубами видирали собі потрібне рішення. А як треба було боронити Україну, то все закінчилося однією шашкою ПАРУБІЯ – жалюгідно зіграним фарсом. Огидне це видовище – коли люди беруться удавати політичну опозицію, будучи в дійсності конкурентами по дерибану”.

На думку письменниці, реальна опозиція повинна визріти в суспільстві поза межами нинішнього політикуму.

“Що влада, що “опозиція” – весь наш політикум не виконує належних йому суспільних функцій. За “соціальною генетикою” – це люди, які вийшли з правлячого прошарку початку 90-их, де відбулося зрощення колишньої партійно-радянської номенклатури і криміналу. І від цього зрощення народився отой клас, який себе нині гламурно називає “політичною елітою”. Тоді як за своєю освітою, культурою, життєвим досвідом ці люди в принципі дуже слабо собі уявляють, що таке державна політика – в будь-якій галузі”, - вважає О.ЗАБУЖКО.

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