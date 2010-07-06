Герман готова подати руку Семиноженку

Заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН позитивно оцінює спроможність політика Володимира СЕМИНОЖЕНКА «власні амбіції підпорядковувати інтересам держави».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Г.ГЕРМАН заявила сьогодні під час прямої телефонної лінії в редакції газети «Аргументы и факты в Украине», коментуючи звільнення В.СЕМИНОЖЕНКА з посади віце-прем’єр-міністра з гуманітарних питань та його подальше призначення головою Державного комітету з питань науки, інновацій та інформатизації, а також радником прем’єр-міністра.

«Як підкреслила Г.ГЕРМАН, жодних розбіжностей між Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ, зокрема, у кадрових питаннях немає».

За її словами, з коментарів, які В.СЕМИНОЖЕНКО оприлюднив після звільнення з посади віце-прем’єр-міністра з гуманітарних питань, «я бачу, що він людина державна і вміє власні амбіції підпорядковувати інтересам держави».

«Це мене дуже тішить, я готова йому подати руку», - заявила Г.ГЕРМАН.