Наливайченко має ідею, як протистояти владі на місцевих виборах

Громадська ініціатива «Оновлення країни» пропонує створити координаційний центр патріотичних сил. Про це повідомив її координатор Валентин Наливайченко під час спілкування з журналістами Хмельниччини.

Як відзначив Наливайченко, мета Центру – узгодити між проукраїнськими партіями висування на мажоритарних округах та надати новим патріотичним організаціям можливість брати участь у виборах за списками партнерів.

«Ми повинні не допустити взаємопоборення між українськими силами на місцевих виборах та зруйнувати практику створення закритих виборчих списків, купівлю-продаж місць у цих списках», - наголосив координатор «Оновлення країни».

Він наголосив, що скоординована участь у місцевих виборах стане першим кроком для об’єднання патріотичного середовища в якісно нову проукраїнську політичну силу.

«Якщо влада гадає, що за допомогою репресивного закону про місцеві вибори вона знищить український демократичний рух, то вона дуже сильно помиляється. З будь-якої ситуації можна знайти вихід», - підсумував Наливайченко.