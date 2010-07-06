Тимошенко закликає МВФ співпрацювати з Україною, але потім...

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що вона не закликає Міжнародний валютний фонд не співпрацювати з Україною, а навпаки підтримує таку співпрацю.

Під час сьогоднішньої прес-конференції у Тернополі Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що представниками БЮТ уже підготовлено звернення до директора МВФ, всіх членів ради МВФ та лідерів держав-засновників МВФ, «в якому насамперед наголошується, що для України співпраця з МВФ є ключовою». У листі вказано, що така співпраця необхідна для виконання реформ і отримання необхідних фінансових ресурсів під найнижчий у світі відсоток – 2% річних. «Тому я категорично не беруся закликати МВФ не співпрацювати з Україною, це неправильно. І те, що ви десь читаєте – це категорично не відповідає тим заявам, які я робила», – наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Разом з тим вона повідомила, що у листі міститься заклик надати валютний кредит Україні лише після того, як у Верховній Раді буде прийнятий поданий опозиційним урядом законопроект, який забороняє чинному уряду України, Національному банку України і НАК «Нафтогаз» фінансувати повернення компанії РосУкрЕнерго 5,4 млрд. дол. «Проект цього рішення ми внесли у завтрашнє пленарне засідання. Ним також передбачено пряму заборону будь-яких видатків чи будь-яких гарантій держави щодо повернення 5,4 млрд. гр. або обсягу газу на цю суму для РосУкрЕнерго», – повідомила Ю.ТИМОШЕНКО.