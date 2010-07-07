Кириленко обіцяє захистити 5-річних дітей в КС

Лідер депутатської групи «За Україну!», що входить до складу фракції “Наша Україна – Народна самооборона”, В’ячеслав КИРИЛЕНКО просить голову Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА не підписувати увалений вчора закон про запровадження 11-річної загальної середньої освіти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.КИРИЛЕНКО заявив сьогодні з трибуни парламенту.

Він пояснив, що ухвалення цього закону відбувалося з порушенням Регламенту Верховної Ради. Зокрема, за словами депутата, закон одразу був поставлений на голосування в цілому, при тому що парламент не розглядав його окремо у першому та другому читанні.

В.КИРИЛЕНКО зауважив, що саме цим депутатів було позбавлено права внести поправки до закону. За його словами, якщо цей закон буде підписаний, то вже цього літа дошкільнят «будуть примусово заганяти до дитсадків», оскільки законопроектом передбачена обов’язкова дошкільна освіта. При цьому, зауважив депутат, здобуття дошкільної освіти є правом, а не обов’язком громадян.

«Група «За Україну!» звертається до голови Верховної Ради України з проханням не підписувати цей закон, до Президента України В.ЯНУКОВИЧА у випадку підписання – накласти вето, але якщо і це не буде виконано, то ми залишаємо право за собою звернутися до Конституційного Суду», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня Верховна Рада ухвалила Закон “Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти (щодо організації навчально-виховного процесу)”.

Цим законом внесено зміни до Закону України "Про дошкільну освіту", відповідно до яких запроваджується обов’язкова дошкільна освіта дітей старшого дошкільного віку.

Крім того, внесено зміни до Закону України "Про загальну середню освіту" в частині встановлення 11-річного терміну для здобуття повної загальної середньої освіти, унормування типів навчальних закладів, запровадження інклюзивного навчання дітей з особливими потребами.