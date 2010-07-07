Янукович запропонував ВР підтвердити кордон із Росією

14:07, 07 липня 2010
Політика
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Угоду підписали 17 травня

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вніс на розгляд Верховної Ради проект Закону “Про ратифікацію Угоди між Україною і Російською Федерацією про демаркацію українсько-російського державного кордону”.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, Україна та Росія уклали Угоду про демаркацію державного кордону під час офіційного візиту Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА в Україну 17 травня в Києві.

 

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