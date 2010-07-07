У мерії кажуть, що спіробітники СБУ чекають Довгого

На заступника Київського міського голови, секретаря Київради Олеся ДОВГОГО на другому поверсі мерії, біля його робочого кабінету чекають співробітники Служби безпеки України.

Про це УНІАН повідомили працівники мерії.

У свою чергу джерела в Київраді агентству сказали, що можливо, запланована на завтра сесія Київради не відбудеться. "У нас дуже не спокійно сьогодні", - сказав співрозмовник агентства.