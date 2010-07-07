Довгий в своєму кабінеті влаштував колотнечу зі співробітниками СБУ

Олесь Довгий сидів на засіданні фракції, коли йому подзвонили і повідомили, що в його кабінеті проводиться обшук і що СБУ вимагає надати документи на виділення земельних ділянок, повідомляє «Сегодня» з посиланням на власне джерело в київській мерії. Після цього Довгий кинувся до себе в кабінет і побачив, що його помічники вже почали давати СБУ-шникам якісь документи. Довгий почав видирати ці папери з рук тих, хто проводив обшук, і в результаті зав`язалася колотнеча.

Як повідомляло видання, близько 15 людей в масках і з написом «СБУ» на спині увійшли в середу вдень в будівлю мерії на Хрещатику. На вході вони сказали: «Ми з обшуком» і зайшли всередину. «Сегодня» вдалося потрапити в будівлю мерії. На другому поверсі, в правому крилі, де знаходиться кабінет Довгого, стояв СБУ-шник в масці. На запитання «Ви прийшли до Олеся Довгого?» він відповів: «Так». За його словами, сам Довгий теж був присутній в кабінеті.

Через деякий час з кабінету вийшов один з бійців і повернувся з сумкою, з якої стирчали так звані «фомки» — ломики, використовувані зазвичай для зламу замків або паркету.

Разом з тим в СБУ заявили, що проводять не обшук, а виїмку документів. СБУ шукає доказу якихось земельних порушень, розповіла прес-секретар СБУ Марина Остапенко. Дії правоохоронців пов`язані з порушенням кримінальної справи, яку завели за "несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах і автоматизованих системах управління, здійснені особою, яка має право доступу до неї", каже вона.

Водночас Остапенко спростувала інформацію про те, що справа стосується особисто Довгого, і зауважила, що вона відкрита за фактом скоєних злочинів.