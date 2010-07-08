"Без мандата": українських політиків поселять на 5 днів у звичайні сім'ї

08:40, 08 липня 2010
Політика
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Відстежувати будуть цілодобово

У новому сезоні на телеканалі “1+1” стартує новий проект «Без мандата» за участі представників українського політикуму.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомили генеральний директор групи компаній «1+1» Олександр ТКАЧЕНКО та продюсер програми «Без мандата» Оксана КУЧЕРОВА.

За словами О.ТКАЧЕНКА, восени телеканал «1+1» запускає незвичайний для пострадянського простору телевізійний проект «Без мандата». Канал запрошує представників української політики всіх рівні взяти участь в цьому реаліті-шоу. О.КУЧЕРОВА розповіла, що суть шоу, ідея якого належить одній з британської телекомпаній, полягає у тому, що відомий український політик протягом 5 днів житиме у звичайній українській родині. При цьому перші 2,5 дні політик відмовляється від звичного способу життя, лишає своє оточення, відмовляється від охорони, референтів і помічників та відключає усі засоби зв’язку із власним офісом, не використовує власні кошти. Він просто житиме у звичайній родині, допомагатиме вести господарство та вирішувати побутові проблеми. Потім політик отримує назад всі свої “важелі впливу” і намагатиметься вирішити проблеми родини, які не зміг вирішити без “мандата”. Що з того виходить, протягом 24 годин на добу відстежує знімальна група каналу «1+1». Годинна програма виходитиме в ефір щотижня.

Вона зауважила, що до участі в проекті будуть запрошуватись прості родини, у яких є якісь побутові, бюрократичні проблеми, що потребують вирішення, наприклад через ЖЕК. “Будемо підбирати сім’ї, де є навіть конфлікт з владою, і буде цікаво подивитись як політик з цієї ситуації виплутається”, - додала О.КУЧЕРОВА.

За словами О.ТКАЧЕНКА, мова йде не про вирішення глобальних проблем, а про звичайні побутові питання, з якими люди стикаються щодня.

“Оскільки сьогодні на багатьох каналах політики мають можливість поговорити, ми вирішили надати їм унікальну можливість - діяти. Ми вважаємо, що можливість слугам народу проявити свою хоробрість і, на кінець, довести що вони відповідають справами за речі, які вони обіцяють... це реальна політика”, - наголосив О.ТКАЧЕНКО.

Керівник каналу зауважив, що “1+1” завчасно розпочав промо-кампанію нового проекту, щоб заохотити якомога більшу кількість політиків. Так, в п’ятницю у парламенті відповідна інформація про проект буде роздана народним депутатам.

Як зазначили автори реаліті-шоу на сьогодні категорично від участі в проекті відмовились лише два політики: Наталія ВІТРЕНКО і Тарас ЧОРНОВІЛ. Більшість політиків висловлювали зацікавленість, але через ті чи інші причини просили відтермінувати свою участь. Серед тих, хто висловив принципову зацікавленість: Олександра КУЖЕЛЬ, Юрій ПАВЛЕНКО, Анатолій ГРИЦЕНКО, Юрій КАРМАЗІН, Андрій ШЕВЧЕНКО, Геннадій КЕРНЕС, Євген ЧЕРВОНЕНКО. Сьогодні на каналі очікують відповідь Юлії ТИМОШЕНКО, Арсенія ЯЦЕНЮКА, Сергія ТІГІПКА та інших відомих політиків.

 

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