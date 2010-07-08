Литвин не зрозумів, чому опозиція підпирала кріслами двері

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН не зрозумів, з яких причин фракція БЮТ блокувала трибуну і президію парламенту.

Як повідомляє УНІАН, на засіданні парламенту В.ЛИТВИН сказав, що вчора проводились консультації на рівні керівників фракцій і було домовлено, що сьогодні депутати розглянуть проект постанови щодо деяких питань у зв’язку з рішенням Стокгольмського суду та проект Закону «Про забезпечення енергетичної безпеки України».

За його словами, «правда, сьогодні зранку, незрозуміло з яких причин, відбулося блокування трибуни парламенту». «Очевидно, це означало, що немає потреби розглядати це питання», - додав В.ЛИТВИН.

Звертаючись до депутатів від опозиції, він сказав: «Якщо є потреба створити інформаційний привід для того, щоб провести брифінг чи прес-конференцію, то для цього не обов’язково блокувати трибуну Верховної Ради».

Голова ВР додав, що «довелося докласти чимало зусиль, щоб не було сьогодні з’ясування стосунків», і закликав опозицію надалі дотримуватися «нормальної логіки взаємин, коли ми шляхом діалогу знайдемо прийнятне рішення».

Як повідомляв УНІАН, парламент розпочав розгляд проекту постанови «Про деякі питання у зв’язку з рішеннями Арбітражного інституту Стокгольмської торгової палати у справі НАК «Нафтогаз України» проти ЗАТ «РосУкрЕнерго».