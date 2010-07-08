Тимошенко розкусила ще один план Януковича
18:50, 08 липня 2010Політика
1976 0
"Узаконити узурпацію влади"
Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про намір влади через ухвалення закону про референдум відмінити політреформу 2004 року.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції в Києві.
«Я думаю, що саме цей закон допоможе ЯНУКОВИЧУ втілити ще один план в життя – сфальшує волевиявлення людей на референдумі і поверне Конституцію КУЧМИ, узаконить узурпацію влади однією людиною», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Таким чином, за її словами, чинна влада готує проведення ревізії чинної Конституції у редакції 2004 року без голосування в парламенті.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter