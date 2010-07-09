Призначений Азаровим чиновник не прийшов на роботу?

Кабмін скасував “як таке, що не реалізоване” власне рішення від 12 квітня 2010 р. N 853. Відповідне розпорядження від 5 липня 2010 р. N 1331-р за підписом прем’єр-міністра Миколи Азарова оприлюднене на офіційному сайті Верховної ради.

Цікаво, що йдеться про скасування рішення про призначення чиновника: Ігор Бондаренко мав сісти в крісло заступника голови Фонду державного майна України. Причини, з яких таке непогане призначення лишилося на папері у документі не уточнюються.